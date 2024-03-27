Франция поставит Украине 78 гаубиц CAESAR

Об этом объявил министр обороны страны.

Министр Себастьян Лекорню заявил на пресс-конференции, что Франция, Украина и Дания достигли соглашения о финансировании 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок, что позволит Франции «быстро поставить» их.

По его словам, Франция также поставила своей целью передать Украине 80 тысяч снарядов для 155-миллиметровых орудий в этом году. Для сравнения, с начала войны 24 февраля 2022 года Париж поставил 30 тысяч таких снарядов.

Лекорню также заявил, что европейские страны должны уменьшить свою зависимость от США в обеспечении безопасности континента. По его словам, он ожидает, что этот вопрос станет одной из тем кампании перед выборами в Европарламент в июне.