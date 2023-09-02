Фонд Нобеля критикуют за приглашение посла РФ на церемонию

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал решение Фонда Нобеля пригласить послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий в нынешнем году, сообщает агентство AFP в пятницу, 1 сентября. "Конечно, Фонд Нобеля решает, кого пригласить. Как и многие другие, я был очень удивлен, что пригласили Россию", - заявил Кристерссон. "Я бы этого не сделал, если бы отвечал за приглашения на церемонию награждения, и я понимаю, что это огорчает многих людей и в Швеции, и в Украине", - добавил премьер-министр.

Несколько партийных лидеров Швеции уже объявили, что будут бойкотировать церемонию, если на нее придет российский посол, пишет шведское издание Svenska dagbladet.

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