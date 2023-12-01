Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве

Правительство Финляндии на заседании Госсовета расторгло соглашение о пограничном сотрудничестве с Россией, заключенное в 2012 году. Прекращение сотрудничества инициировала российская сторона, которая еще в конце октября отправила соответствующее уведомление МИДу Финляндии.

Действие соглашения о приграничном сотрудничестве закончится 24 января 2024 года, говорится в сообщении финского правительства. Оно действовало последние 12 лет: согласно договору, Россия и Финляндия совместно занимались социально-экономическим развитием приграничных регионов.

Страны также договаривались создавать условия для туризма, перевозок пассажиров и грузов, в том числе обустраивать погранпункты на границе, и помогать друг другу при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.