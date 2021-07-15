Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Представитель властей ФРГ Надин Вахтер поблагодарила людей за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", – говорится в письме.

Жителям села также предложили обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры". Ирина Дроздова, выступившая инициатором обращения, признается, что письмом жители остались довольны, поскольку ждали "отписку в духе российских чиновников", а в этом случае получили аргументированный ответ. Кроме того, селяне уверены, что если местные власти все же положат асфальт, то "сделано это будет исключительно благодаря Меркель".

"Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", – отметила Дроздова.

В начале июня жители Верхнего Карбуша отправили на имя канцлера Меркель два обращения – в электронном виде и обычным письмом, а также записали видеообращение к политику. Позже власти района сообщили, что в 2021 году подготовленный Троицким сельским поселением проект строительства дороги на улице Дмитрия Карбышева успешно прошел экспертизу. Однако областной Минстрой вернул его назад в связи с тем, что стоимость работ изменилась, и в расчеты требуется внести коррективы. Реконструкция дорожного полотна перенесена на 2022 год.