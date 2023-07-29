Федерация фехтования отменит обязательное рукопожатие

После скандала вокруг дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане и ее приостановки Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение отменить требование рукопожатия соперников по окончании поединков. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет итальянская газета La Repubblica, отмечая, что после приостановки дисквалификации украинская спортсменка, предлагавшая своей российской сопернице приветствие в виде скрещения клинков, а не рукопожатия, будет допущена к участию в командном турнире мира.

По данным издания, традиционное рукопожатие после поединков будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. "Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе", - отмечает газета.

Конфликт между Ольгой Харлан и российской спортсменкой