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Европейская комиссия, Европейская служба внешних связей и 27 министров обороны завершили разработку плана по ускорению поставок боеприпасов в Украину и поддержке европейской оборонной промышленности, сообщает AFP.
Евросоюз согласовал план поставок Украине боеприпасов на 2 млрд долларов
© AFP / Scanpix

План предусматривает финансовое обязательство стран-участниц на закупку вооружений для Украины на сумму 2 млрд евро.

"Наша цель – предоставить боеприпасы Украине. Быстро, наибольшее возможное количество и по наименьшей цене", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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В Украине российские войска ежедневно выпускают около 20 тысяч снарядов, в то время как украинская армия - в четыре-пять раз меньше.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу предоставить Киеву миллион единиц боеприпасов, в том числе 155-мм снаряды.

По сообщению агентства DPA, именно столько новых артиллерийских снарядов ЕС планирует поставить Киеву в течение ближайших 12 месяцев.

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