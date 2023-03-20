Евросоюз согласовал план поставок Украине боеприпасов на 2 млрд долларов

План предусматривает финансовое обязательство стран-участниц на закупку вооружений для Украины на сумму 2 млрд евро.

"Наша цель – предоставить боеприпасы Украине. Быстро, наибольшее возможное количество и по наименьшей цене", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Украине российские войска ежедневно выпускают около 20 тысяч снарядов, в то время как украинская армия - в четыре-пять раз меньше.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу предоставить Киеву миллион единиц боеприпасов, в том числе 155-мм снаряды.

По сообщению агентства DPA, именно столько новых артиллерийских снарядов ЕС планирует поставить Киеву в течение ближайших 12 месяцев.