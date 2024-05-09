Евросоюз согласовал использование замороженных российских активов на военную помощь Украине

Инициатива фон дер Ляйен и Борреля

В марте 2024 года председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступили с предложением косвенного использования российских средств. Их план ЕС состоит в том, чтобы направлять 90 процентов таких доходов через Европейский фонд мира на закупку оружия для ВСУ, а остальные 10 процентов - на восстановление Украины. Если эту схему одобрят все страны-члены ЕС, Киев может уже в нынешнем году получить 2,5-3 млрд евро, и дальше получать сопоставимые суммы ежегодно.

Конфисковывать замороженные активы Брюссель в настоящее время не планирует. По данным американского издания Politico, от этой идеи европейских чиновников отговаривают КНР, Саудовская Аравия и Индонезия. Недавно также стало известно, что ЕС не отдаст Украине прибыль, полученную от инвестирования российских активов в 2022 - 2023 годах - она останется в ЕС для оплаты судебных тяжб с Москвой. По данным Politico, Россия подала против Euroclear уже более 90 судебных исков, добиваясь возврата замороженных средств Центробанка РФ, которые были заморожены в результате введения санкций за развязанную Москвой войну в Украине и хранятся в этом бельгийском депозитарии.