По словам Помпили, на заседании все государства ЕС заявили, что соблюдают санкции и уважают контракты с "Газпромом", которые предусматривают оплату в евро или долларах. "Знаем ли мы о компаниях, сказавших, что хотят заплатить в рублях? У нас нет такой информации", - отметила в свою очередь Симсон.

Планы ЕС предусматривают помощь Украине газом

Все государства ЕС осудили одностороннее решение "Газпрома" прекратить поставки в Польшу и Болгарию, рассказала французский министр. "Все поставщики должны выполнять свои обязательства согласно условиям контрактов", - добавила она. Как ранее сообщали в Еврокомиссии, 97% всех договоров о поставках газа "Газпромом" в ЕС прямо предписывают оплату в евро либо долларах США.

Кадри Симсон назвала решение "Газпрома" очередным "поворотным моментом в нынешнем кризисе". "Это неоправданное нарушение действующих контрактов и предупреждение, что любое государство ЕС может стать следующим. Это также попытка расколоть ЕС, на которую мы должны ответить усилением нашего единства и солидарности", - считает еврокомиссар. При этом она заверила, что сейчас не существует риска для безопасности энергообеспечения ЕС: газ поступает в Польшу и Болгарию из Германии и Греции. В то же время Симсон пообещала, что юридические службы Еврокомиссии и Совета ЕС подготовят новые, более детальные разъяснения, что могут и чего не могут делать компании в соответствии с санкциями.

Еврокомиссар подчеркнула, что у всех государств ЕС должны быть планы на случай полного прекращения поставок газа "Газпромом".Их подготовку начали еще в январе. "Мы также учитываем в этих планах наших ближайших соседей - Украину и Молдову", - уточнила Симсон. На вопрос, сможет ли ЕС поставить Украине достаточно газа, она ответила: "Сейчас Украина производит больше газа, чем потребляет. Но в долгосрочной перспективе мы указали на то, что есть альтернативные реверсные потоки из Словакии и Венгрии, которые могут предоставить ей необходимую помощь".

ЕС не сможет заместить весь российский газ

"Мы не можем запросто заместить 155 млрд кубометров российского газа природным газом других поставщиков", - отметила Кадри Симсон. По ее словам, ЕС должен ускорить развитие возобновляемой энергетики, усилить энергоэффективность и экономию. Барбара Помпили согласилась с этим: "Мы должны диверсифицировать то, как мы отапливаем (наши здания. - Ред.) и производим электричество".