Евросоюз открыл новую штрафную процедуру в отношении Венгрии

Еврокомиссия открыла новую штрафную процедуру в отношении Венгрии по подозрению в масштабном нарушении основных прав человека. В поле зрения Брюсселя находится закон, с помощью которого правительство премьер-министра Виктора Орбана намерено предотвратить "иностранное вмешательство", сообщила Еврокомиссия в среду, 7 февраля.

Брюссель усматривает в созданном правительством Венгрии ведомстве по надзору за соблюдением государственного суверенитета средство для ограничения свободы слова и других основных европейских свобод. Данное ведомство приступило к работе в конце января.

Нарушение многочисленных основных прав

По мнению Комиссии ЕС, оно, в числе прочего, ограничивает право на защиту частных данных, свободу слова и информации, свободу собраний и избирательное право граждан ЕС. У правительства в Будапеште есть два месяца, чтобы отреагировать на выдвинутые против него обвинения.