Европарламент призвал начать диалог о "безвизе" с Арменией

Еврокомиссии и странам ЕС следует начать работу над дорожной картой для выведения отношений с Арменией на качественно новый уровень, считают депутаты. Опыт Украины, Грузии и Молдовы должен послужить хорошей основой для постепенной интеграции Армении с единым рынком Евросоюза , что должно принести Еревану ощутимые выгоды.

Европарламент приветствует сильное желание Армении укрепить и сделать приоритетными свои отношения с ЕС и полагает, что Европейский Союз должен "воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий".

Европейский парламент считает, что настало время начать диалог с Арменией о либерализации визового режима. Об этом говорится в резолюции, принятой в среду, 13 марта, в Страсбурге. За нее проголосовали 504 депутата, 4 выступили против, 32 воздержались. Дискуссия на тему сближения Брюсселя и Еревана прошла в Европарламенте в конце февраля.

Евросоюзу необходимо укреплять сотрудничество с Арменией в области обороны и выделить ей военную помощь через Европейский фонд мира, решил Европарламент. Он приветствует оборонительную военную поддержку, которую Армении предоставляют несколько стран ЕС, и призывает другие государства к аналогичным инициативам. Гражданскую миссию EUMA следует расширить и продлить ее мандат после 2025 года, заявили европарламентарии.

Более того, Москва может попытаться использовать против Еревана различные угрозы, чтобы наказать ее за независимый политический и стратегический выбор, прогнозируют евродепутаты. В этом случае ЕС должен быть готов оказать "оперативную помощь Армении, чтобы смягчить негативные последствия".

"РФ стремится подорвать демократические основы Армении, сеет хаос и дестабилизацию путем постоянных попыток вмешательства, включая дезинформационные кампании", - сказано в резолюции Европарламента. При этом армянская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от России, на которую приходится около 35 процентов внешней торговли Армении, в частности, в энергетическом секторе.

Они подчеркнули, что ЕС должен быть готов ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, угрожающих суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении.

Армения и Азербайджан

Европарламент всецело выступает за возобновление переговоров между Ереваном и Баку по всем нерешенным вопросам с целью заключения мирного договора. Помимо этого Брюссель призывает Баку начать диалог с карабахскими армянами, чтобы обеспечить соблюдение их прав и гарантировать их безопасность, включая их право вернуться в свои дома и жить в безопасности и в достойных условиях. Кроме того, депутаты призвали Азербайджан освободить из заключения всех жителей Нагорного Карабаха и граждан Армении.