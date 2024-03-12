Европарламент готовит иск против ЕК из-за денег для Венгрии

Комитет Европарламента по правовым вопросам подготовил почву для судебного иска против Еврокомиссии в связи с тем, что она в декабре прошлого года разблокировала часть замороженных денег для Венгрии. Вечером в понедельник, 11 марта, подавляющее большинство членов комитета проголосовало за подачу иска - против него высказался только один депутат из 17, воздержавшихся не было, передает агентство dpa.