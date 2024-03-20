Еврокомиссия перевела Украине транш на 4,5 млрд евро

Как отмечается в документе, эти средства помогут Украине финансировать выплату зарплат, пенсий и обеспечить предоставление основных государственных услуг, "с тем, чтобы страна могла сосредоточить усилия на достижении победы" в оборонительной войне против России. В пресс-релизе говорится, что сегодня же Украине представила официальный план (Ukraine Plan), открывающий путь к регулярным перечислениям платежей Киеву в предстоящие четыре года.

Фон дер Ляйен: "Хороший день для Украины"

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила: "Сегодня - хороший день для Украины. Комиссия только что выплатила Украине первый транш на 4,5 млрд евро из пакета Ukraine Facility. Эта выплата в форме промежуточного финансирования сыграет важную роль, помогая Украине обеспечить работу государства в этот трудный момент".