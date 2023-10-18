Еврокомиссара призывают к отставке за высказывания о палестинцах

Опасаясь международного скандала, Еврокомиссия дезавуировала заявление Вархаи, отметив, что еврокомиссар действовал по своей инициативе. Теперь несколько евродепутатов требуют его уволить.
Натали Луазо от Франции:
"Вархеи написал в Twitter о Палестине так, как будто он на словах и на деле может заморозить поддержку её народу. У него нет на это полномочий. Вархаи сделал вид, что у него есть сомнения в том, куда идут эти деньги. Еврокомиссар распоряжается этими деньгами уже четыре года. Если он не знает, что делает, или утверждает, что деньги поступают террористам, то он должен уйти в отставку. Вархаи посеял сомнения и подозрения в отношении Евросоюза, бросил тень на его репутацию. И опять же, он должен уйти в отставку".
73 евродепутата четко выразили это пожелание в совместном письме, адресованном начальнице венгра немке Урсуле фон дер Ляйен.
Барри Эндрюс от Ирландии:
"Я думаю, что еврокомиссар не может остаться в этой должности, поскольку он облил грязью своё учреждение и испортил его репутацию. Мы призываем его уйти в отставку или чтобы председатель фон дер Ляйен заставила его уйти. Это в ее силах. Очевидно, что Венгрия может выдвинуть другую кандидатуру".
В ответ на это письмо Брюссель заявил, что Урсула фон дер Ляйен доверяет всем членам своей коллегии еврокомиссаров.