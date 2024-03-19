Эстония высылает из страны работника российского посольства

 
rus.delfi.ee
Rusijos ambasada Estijoje
Rusijos ambasada Estijoje
ФОТО: AFP / Scanpix

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 19 марта, вызвало временного поверенного в делах Посольства РФ и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.

Передавая собщение, Министерство иностранных дел проинформировало представителя российского посольства, что Эстония не собирается терпеть деятельность России, направленную против своей независимости и суверенитета, и считает необходимым это очень ясно выразить. Скоординированные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности Эстонской Республики должны прекратиться.

Эстония также обсудит этот вопрос с партнерами и союзниками и готова при необходимости принять дополнительные меры для защиты своего общества и ценностей.

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