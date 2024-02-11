Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией

Глава Минобороны Эстонии задался вопросом, допустимо ли верить Кремлю после того, что Путин говорил и как себя вел последние годы. "Мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех остальных странах", - подчеркнул Певкур.

Путин - Карлсону: Претензий по территориям к странам Балтии нет

Владимир Путин в начале февраля дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону. Среди прочего, президент РФ отрицал наличие у Москвы территориальных претензий к входящим в НАТО Польше и Латвии.