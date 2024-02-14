Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией

"В последние недели Россия целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", говорится в пресс-релизе ведомства.

Если это продолжится, Эстония закроет "пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка", как это сделала Финляндия.

Российско-финскую границу закрыли в ноябре 2023 года, такой она останется как минимум до 14 апреля. Власти Финляндии также обвинили Россию в том, что она сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, дестабилизируя обстановку в стране.