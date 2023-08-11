"Если Туск вернется к власти, он распродаст все... И теперь польские леса перейдут под контроль Брюсселя. Туск был послан сюда, чтобы облегчить им задачу", - продолжил он.

В начале недели Качиньский повторил это утверждение в интервью еженедельнику Sieci, возложив вину за то, что эта свобода якобы находится под угрозой, на политику ЕС и главного оппонента своей партии на предстоящих выборах Дональда Туска .

"У нас есть такая свобода - мы ходим за грибами. Огромная часть поляков ходит за грибами... Это часть нашей жизни, и мы не позволим отнять у нас эту свободу", - заявил он.

На другом мероприятии заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский заявил, что сбор грибов - это "важнейшая свобода" польского народа, которой угрожает ЕС.

Польское правительство организовало недавно по всей стране так называемые "семейные пикники", чтобы подтвердить ключевое предвыборное обещание - защищать и развивать традиционные союзы в стране.

Однако на местах власти стран-членов ЕС проводят свою политику. По данным независимого польского издания Oko Press, польское и чешское законодательство не устанавливает ограничений на количество собираемых грибов. В Чехии это даже считается сродни спорту, а Чешский гидрометеорологический институт публикует карты, на которых указаны наилучшие условия для сбора грибов.

Что касается грибов, то ЕС поощряет введение ограничений на количество грибов, которые частные лица могут собирать для собственного потребления.

СМИ развенчали эти слухи, объяснив, что ЕС просто придумал единую систему классификации бананов в зависимости от их формы, чтобы покупатели знали, что они получают, когда заказывают их.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон часто повторял подобные утверждения, например, старый фейк о том, что "кривые бананы" запрещены.

Политики, настроенные скептически по отношению к ЕС, часто утверждают, что блок стремится установить произвольные и даже граничащие с нелепостью ограничения на привычную жителям страны деятельность.

Во Франции и Германии, напротив, установлен лимит в 250 граммов или полную корзину грибов соответственно.

Это сделано для того, чтобы не допустить массового сбора грибов - по несколько килограммов за один раз.

В Нидерландах люди могут собирать грибы только на своей земле.

В соответствии со статьей 4 Договора о функционировании ЕС, определенные полномочия могут быть разделены между ЕС и странами-членами и касаться внутреннего рынка, транспорта, окружающей среды, сельского хозяйства и рыболовства. Лесное хозяйство в их число не входит.

Даже если Брюссель решит передать ЕС данные полномочия, этот инструмент будет применяться только в том случае, если будет сочтено, что ЕС может справиться с определенным вопросом лучше, чем сама страна.

Важно отметить, что никто не может по своей прихоти продать или взять под контроль польские леса и грибы в них.

Все дело в тезисах

Тем временем польский журнал Wprost изучил вопрос о том, насколько возросла популярность слова "гриб" после заявлений Качиньского.