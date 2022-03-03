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Одобрение резолюции, осуждающей российское нападение на Украину, в ЕС назвали "историческим решением" и призвали и дальше поддерживать эту страну и ее демократические институты.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AP / Scanpix

В Евросоюзе назвали "историческим решением" одобрение Генеральной ассамблеей ООН резолюции "Агрессия против Украины", осуждающей российское военное вторжение в Украину. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в среду, 2 марта, на сайте внешнеполитической службы ЕС.

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Как отмечается в документе, страны-члены ООН решительным образом осудили агрессию со стороны РФ, как и причастность к ней Беларуси, потребовали прекратить применение силы против Украины и вывести все вооруженные силы со всей ее территории - немедленно, полностью и безоговорочно. Текст резолюции подготовило руководство ЕС совместно со странами-членами союза, Украиной и партнерами, говорится в заявлении.

Боррель призвал поддерживать Украину и ее демократические институты

Жозеп Боррель поблагодарил за поддержку резолюции все страны, вместе с которыми Евросоюз "защищает международную систему, основанную на правилах". Глава дипломатии ЕС призвал "продолжить работу на благо мира и безопасности, защищать все государства, большие и малые, а также поддерживать Украину и ее демократические институты и представителей".

Генассамблея ООН на спецсессии в среду подавляющим большинством голосов приняла резолюцию в поддержку Украины. За документ проголосовали 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.

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