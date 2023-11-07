ЕС примет закон против иностранного вмешательства в выборы

Европейский Союз намерен принять меры против иностранного вмешательства в процедуру выборов. Европарламент и страны - члены ЕС вечером в понедельник, 6 ноября, согласовали основные положения законопроекта о политической рекламе, который, как предполагается, должен вступить в силу с 2025 года.

По плану, субъектам вне ЕС будет запрещено финансировать политическую рекламу в Европе за три месяца до выборов или референдума. Новые правила должны затруднить распространение ложной информации в Европе и вмешательство в демократические процессы из третьих стран, пояснил докладчик в Европарламенте Сандро Гози.

Среди прочего ЕС намерен ограничить влияние на выборы Турции и РФ