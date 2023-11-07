ЕС примет закон против иностранного вмешательства в выборы

 
Deutsche Welle
ES vėliava
ES vėliava
ФОТО: Organizacijos nuotr.

За три месяца до выборов и референдумов в ЕС будет запрещена политическая реклама из третьих стран. Европарламент и страны ЕС согласовали основные положения закона, который вступит в силу в 2025 году.

Европейский Союз намерен принять меры против иностранного вмешательства в процедуру выборов. Европарламент и страны - члены ЕС вечером в понедельник, 6 ноября, согласовали основные положения законопроекта о политической рекламе, который, как предполагается, должен вступить в силу с 2025 года.

По плану, субъектам вне ЕС будет запрещено финансировать политическую рекламу в Европе за три месяца до выборов или референдума. Новые правила должны затруднить распространение ложной информации в Европе и вмешательство в демократические процессы из третьих стран, пояснил докладчик в Европарламенте Сандро Гози.

Среди прочего ЕС намерен ограничить влияние на выборы Турции и РФ


Кроме того, было согласовано определение политической рекламы: она понимается как сообщения по поручению политических деятелей, призванные оказать влияние на предпочтения избирателей на местном, национальном или европейском уровне. В Германии это может коснуться граждан страны турецкого происхождения, на которых пытаются повлиять политики из Турции. Кроме того, новый закон будет направлен против российского влияния хотя РФ отдельно в документе не упоминается, отмечает AFP.

Среди прочего, закон будет действовать на крупных интернет-платформах. Их руководство обяжут маркировать политическую предвыборную рекламу, чтобы информировать общественность о том, кто за ней стоит и кто ее финансирует, указывается далее.

С инициативой принятия такого закона в ноябре 2021 года выступила Еврокомиссия. Для окончательного его принятия его должны будут утвердить в окончательном варианте страны ЕС и Европарламент.

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