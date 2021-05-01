Евросоюз решительно осуждает решение России о запрете на въезд в страну восьми официальным лицам ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Европарламента Давида Сассоли. Документ был опубликован в пятницу вечером, 30 апреля.

Решение Кремля в нем названо "яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений". Европейские лидеры назвали действия России неприемлемыми и юридически необоснованными и заявили, что в ответ "ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры".

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Германия отвергает санкции

"Господин Путин, вы можете подвергнуть санкциям столько депутатов Европарламента, сколько захотите, но вы не заставите нас замолчать", - написал в тот же день в своем Twitter глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber). Он от лица фракции выразил солидарность с представителями структур ЕС, которым Россия запретила въезд в страну.

Правительство Германии также подвергло критике это решение Москвы, назвав его "содержательно необоснованным". Оно "способствует тому, чтобы отношения с Россией осложнялись и далее", заявил официальный представитель МИД ФРГ. По его словам, правительство страны отвергает эти санкции.

С заявлением выступил и МИД Латвии, пообещав не оставить "такую реакцию" России без ответа.

Послу ЕС в Москве вручили ноту об ответных мерах

МИД России вручил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру ноту об ответных мерах в отношении ряда граждан Евросоюза, его также предупредили, что РФ и далее может реагировать на "недружественные действия" Брюсселя. Об этом говорится на сайте МИД России.

Недружественными действиями министерство называет санкции Евросоюза, которые он ввел 2 и 22 марта из-за преследования оппозиционного политика Алексея Навального в России. Тогда под них, в частности, подпали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Россия в ответ 30 апреля объявила, что закрывает въезд в страну восьми гражданам Евросоюза. В этот список вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, а также глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Осу Скотт.