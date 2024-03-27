ЕС не отдаст Украине 5 млрд евро доходов от активов России

"Прибыль за 2022 - 2023 годы, связанная с российскими замороженными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках "обычного бизнеса". Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до получения дальнейших указаний. Данные средства будут использованы для покрытия расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг из-за войны в Украине", - пояснили в Euroclear.

"Юридическое минное поле"

Министр юстиции Украины Денис Малюська не согласен с такой аргументацией, подчеркивая, что 5 млрд евро - непомерно большая сумма для страховки на случай судебных тяжб. Он также отметил, что Euroclear понес прямые убытки из-за войны в Украине лишь на 34 млн евро. В то же время эксперты-юристы предупреждают, что конфискация российской прибыли задним числом стала бы "юридическим минным полем".