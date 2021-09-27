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Евросоюз намерен воспользоваться заседанием Совета по торговле и технологиям (TTC) с участием США, чтобы укрепить трансатлантические связи в свете скандала с подлодками. "Друзья порой допускают ошибки", но это не должно ухудшать способность к суждениям в вопросе стратегических связей, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, 26 сентября. Соединенные Штаты и Европейский Союз являются "союзниками, партнерами и друзьями", подчеркнул он.
EU flag
EU flag
© DELFI / Šarūnas Mažeika


США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового оборонного союза под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

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Этот шаг вызвал раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

Встреча представителей ЕС и США в рамках TTC состоится 29 сентября в Питтсбурге. Заседание является "хорошим признаком" потепления отношений Брюсселя и Вашингтона в свете "непростых" последних дней, отметила комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

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Deutsche Welle

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