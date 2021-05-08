Европейский Союз призвал стороны конфликта в Восточном Иерусалиме принять срочные меры для деэскалации нынешней напряженности. "Насилие и подстрекательство неприемлемы, виновные со всех сторон должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности, опубликованном в субботу, 8 мая, после сообщений о десятках раненых в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.
"Необходимо избегать актов подстрекательства вокруг Храмовой горы/Харам аш-Шарифа и уважать статус-кво. Политические, религиозные и общественные лидеры со всех сторон должны проявить сдержанность и ответственность и приложить все усилия, чтобы успокоить эту нестабильную ситуацию", - подчеркивается в документе.
США предостерегают от выселения палестинцев
Соединенные Штаты, в свою очередь, предостерегли власти Израиля от осуществления угрозы выселить из своих домов палестинские семьи, которая привела к резкому росту напряженности. "Насилию нет оправдания, но такое кровопролитие особенно тревожно сейчас, в последние дни Рамадана", - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
Призвав израильских и палестинских официальных лиц "действовать решительно для деэскалации напряженности и прекращения насилия", представитель Госдепа предупредил о том, что "крайне важно" избегать любых шагов, которые могут ухудшить ситуацию - таких как "выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческая деятельность, разрушение домов и террористические акты".
В ООН призвали проявлять ответственность
Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд также призвал стороны конфликта проявлять ответственность и соблюдать спокойствие. "Все должны уважать статус-кво святых мест в Старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности. Политическим и религиозным лидерам следует действовать немедленно", - написал он в Twitter.
В результате столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме 7 мая были ранены 205 палестинцев и 17 стражей порядка. По информации полиции, палестинцы принялись забрасывать ее представителей камнями и пиротехническими изделиями. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ. Демонстрантов, собравшихся в одном из районов Восточного Иерусалима, откуда израильские власти пригрозили выселить несколько палестинских семей, полиция разогнала светошумовыми гранатами.
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