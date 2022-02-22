Лидеры Европейского Союза в понедельник, 21 февраля, осудили решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР", пригрозив применением санкций.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем аккаунте в Twitter. - ЕС и его партнеры будут реагировать согласованно, твердо и решительно в солидарности с Украиной".

Такой же текст в Twitter опубликовал и председатель Евросовета Шарль Мишель.

В совместном заявлении фон дер Ляйен и Мишеля говорится, что Евросоюз введет "санкции в отношении лиц, причастных к этому незаконному акту". Блок "подтверждает свою неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах этой страны", подчеркивается в документе.

США анонсировали финансовые санкции

Президент США Джо Байден издаст указ, запрещающий американским физлицам инвестиции, торговлю и финансирование в "ДНР" и "ЛНР", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник. По ее словам, президентский указ также "обеспечит право вводить санкции в отношении любого лица, решившего работать в этих районах Украины". Эти ограничительные меры не связаны с экономическими санкциями, которые США "готовят в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России в Украину", отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выпустил заявление, в котором он осудил признание Москвой независимости сепаратистских образований. Это решение Кремля "подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения", написал Столтенберг в Twitter. Он добавил, что "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", призвав Москву "прекратить разжигать конфликты и использовать меры дипломатии".

Великобритания объявит о санкциях 22 февраля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание независимости "ДНР" и "ЛНР" "грубым нарушением суверенитета и целостности Украины". По его словам, этот шаг означает "отказ от Минского процесса и Минских соглашений". Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что британские власти во вторник, 22 февраля, объявят о новых санкциях в отношении России в ответ на "нарушение ей международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Президент России анонсировал решение о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" во время открытой части заседания Совета безопасности России, которое транслировалось несколькими часами ранее в эфире российского телевидения. Сразу за выступлением Путина, которое длилось более получаса, российские телеканалы показали прошедшую в Кремле церемонию подписания указа о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и соглашения о сотрудничестве с ними, в которой приняли участие руководители этих сепаратистских образований в Донбассе.

Международно-правовой статус "ДНР" и "ЛНР"

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" были образованы на территориях, отторгнутых пророссийскими сепаратистами у властей Киева в апреле 2014 года. 12 мая по итогам организованных "референдумов", не признанных ни одним из государств-членов ООН, было объявлено о независимости сепаратистских образований от Украины.

До сегодняшнего дня независимость "ДНР" и "ЛНР" признала только Южная Осетия, которая сама не является членом ООН. В соответствии с украинским законодательством, территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами, считаются временно оккупированными Россией.