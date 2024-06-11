ЕС хочет продлить временную защиту украинцев до 2026 года

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в страну. Система была разработана после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х. Ее цель - не допустить перегрузки систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев на территорию ЕС. Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур.