Эрдоган: Турция подаст иск о геноциде в секторе Газа

"Что подразумевал Эрдоган, называя число 10 000, совершенно непонятно, - комментирует заявление турецкого лидера от 18 ноября агентство dpa. - По данным ООН , в июле текущего года в израильских тюрьмах содержались 1500 палестинцев".

Спустя всего несколько дней после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль , случившегося 7 октября, представители боевиков объявили, что намерены добиваться освобождения всех арабских заключенных в израильских тюрьмах.

В том же выступлении Эрдоган, который 17 ноября совершил первый за три года однодневный рабочий визит в Германию, заявил, что Анкара приложит усилия для освобождения находящихся в руках ХАМАС заложников, если Берлин "сделает шаг" для освобождения "10 000 заложников", находящихся в руках Израиля.

"Вместе с более 2000 адвокатами мы обратимся в соответствующие инстанции с жалобой о геноциде. Мы будем отслеживать процесс, не оставим на полпути. Цена будет заплачена ", - цитирует агентство главу Турецкой Республики.

Эрдоган о своем визите в Германию

Выступая перед турецкими студентами 18 ноября, Реджеп Тайип Эрдоган заявил также следующее: "Весь западный мир, крестоносная империалистическая структура вместе. К сожалению, я увидел это во время своего визита (в Германию) накануне вечером. Я увидел это и в президенте".

Во время своего визита в Берлин 17 ноября турецкий лидер встречался как с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, так и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.