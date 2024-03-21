Эммануэль "Рокки" Макрон. Снимки президента-боксера вызвали противоречивую реакцию во Франции

Президент Франции опубликовал в инстаграме два таких черно-белых снимка, и вскоре его новое прозвище "Рокки" начало гулять по соцсетям.

Неизбежно многие задались вопросом, не подредактированы ли фотографии: не выделявшийся особыми физическими кондициями 46-летний президент щеголяет на них весьма внушительными бицепсами.

Другие шутят, что увлекающийся боксом Макрон готовится бросить вызов 71-летнему президенту Путину, как известно, тоже не чуравшемуся в свое время спортивных единоборств.

На прошлой неделе Макрон заявил в интервью французскому телевидению: "Если мы бросим Украину на произвол судьбы, если мы дадим ей проиграть эту войну, Россия наверняка будет угрожать Молдове, Румынии и Польше".