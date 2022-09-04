EMA: зимой могут появиться новые штаммы Covid-19

"Возможно, появится совершенно новый вариант, который мы сегодня не можем предсказать", — заявил на пресс-конференции руководитель стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.
По словам Кавалери, возможно, что новые варианты этой зимы могут быть ближе к более ранним штаммам омикрона, которые сейчас в значительной степени уступили место типам BA.4 и BA.5.
В четверг EMA одобрило вакцины от Covid-19, разработанные компаниями Pfizer"/"BioNTech и Moderna, которые адаптированы к типу омикрон.
EMA сообщило, что так называемые "бивалентные" вакцины работают как против исходного вируса Covid-19, так и против варианта омикрон BA.1, который был впервые обнаружен в ноябре.
Как объявило EMA, вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna предназначены для вакцинации людей в возрасте 12 лет и старше.
Однако вакцины не адаптированы к вариантам омикрон BA.4 и BA.5, которые вызывают более легкое заболевание, но гораздо более заразны, чем предыдущие варианты коронавируса, и они уже вызвали новые волны заболеваний в Европе и США.
По словам комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кирьякиду, она ожидает, что EMA одобрит адаптированные вакцины против вариантов омикрон BA.4 и BA.5 в ближайшие недели.
Хотя вакцины помогли сократить число госпитализированных пациентов с Covid-19 и количество смертей, в настоящее время доступные вакцины предназначены в основном для более ранних штаммов коронавируса.
В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пандемия Covid-19 далека от завершения.
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