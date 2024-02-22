El País: убийство Кузьминова, очевидно, организовала Россия

В то же время газета подчёркивает, что власти Испании пока крайне осторожно подходят к случившемуся и не выдвигают обвинений в адрес Кремля, указывая на то, что сначала должно завершиться расследование. По словам источников, Мадрид готов "дать решительный ответ" России, если будут собраны достаточные доказательства её причастности к убийству.

Тело убитого было найдено 13 февраля на пандусе коммунального гаража в городе Вильяхойос в провинции Аликанте на юго-восточном побережье Испании. Он был застрелен и переехан своим же автомобилем. Исполнители скрылись с места преступления. У убитого был найден украинский паспорт на имя Игоря Шевченко (снимок поддельного удостоверения личности опубликовало в четверг издание El Periodico), однако, по данным испанских СМИ, гражданская гвардия Испании изначально заподозрила, что убитый пользовался поддельными документами. Испанские власти официально личность убитого не подтверждали, но источники El País в полиции Аликанте подтверждают, что это был Кузьминов. Его гибель подтвердили также в Главном управлении разведки Украины, а косвенно – и российские власти. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Кузьминова "моральным трупом", а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос о смерти бывшего лётчика сказал: "Собаке – собачья смерть".