Экс-сотрудник АНБ США приговорен к 21 году за шпионаж на РФ

Последний файл представлял собой письмо, начинавшееся написанными на русском языке и кириллицей словами: "Друзья мои!" В письме говорилось: "Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию... Я с нетерпением жду нашей дружбы и взаимной выгоды. Пожалуйста, сообщите мне, если нужно найти какие-то желаемые документы, и я постараюсь это сделать, когда вернусь в свой главный офис".