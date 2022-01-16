Следователи Госбюро расследований (ГБР; соответствует российскому Следственному комитету) считают, что Порошенко уклоняется от следственных действий и получили ордер на принудительный привод экс-президента в суд для избрания ему меры пресечения.

Сам Порошенко говорит, что его преследуют по политическим мотивам. Он заявляет, что готов приехать в суд добровольно сразу после прилета, и добавляет, что у власти не хватит "духу, сил и воли" поместить его за решетку.

Дополнительным фактором, способным повлиять на события понедельника, станет массовая акция сторонников Порошенко, которые намереваются встречать бывшего президента в киевском аэропорту.

Неуловимый Порошенко

То, что Петр Порошенко станет подозреваемым в уголовном деле о торговле углем с самопровозглашенными республиками Донбасса, ожидалось на протяжении нескольких последних месяцев.

Одним из символов этого дела стали "пленки Медведчука" - перехваченные записи телефонных разговоров известного украинского политика, а заодно кума Владимира Путина Виктора Медведчука. В этих переговорах Медведчук, на короткой ноге обсуждавший поставки угля, добытого на неконтролируемых Киевом территориях, с тогдашним помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и с представителями сепаратистов, то и дело упоминал, что "главный" в курсе этой схемы и будет содействовать ее реализации. Из контекста разговоров вытекало, что речь идет именно о тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко.

В октябре прошлого года дело "об угле" завели на Медведчука. 17 декабря следователи ГБР пытались вручить Петру Порошенко повестку на допрос по этому же делу, однако тот просто отмахнулся от правоохранителей, сел в свой автомобиль и уехал. В тот же вечер Порошенко покинул пределы Украины.

Через несколько дней следователи ГБР доставили экс-президенту сообщение о подозрении. По украинскому законодательству это значит, что с этого момента Порошенко становится подозреваемым, а суд в течение трех дней должен избрать ему меру пресечения. Впрочем, адвокаты экс-президента утверждают, что этот документ против всех процедурных требований просто "засунули в калитку" дома Порошенко, и никаким подозреваемым он на самом деле не является.

Так или иначе, в конце декабря следователи попытались еще раз вызвать Порошенко на допрос. Он прогнозируемо - через соцсети - ответил им, что пребывает с плановым визитом за границей, где укрепляет международную поддержку Киева перед лицом возможной российской агрессии. Порошенко заявил, что сможет пообщаться со следователями после того, как вернется на Украину - предположительно, в первой половине января.

Следователи посчитали, что Порошенко уклоняется от следственных действий. Сначала они получили ордер о принудительном приводе его в суд для избрания меры пресечения. Затем добились судебного ареста всех принадлежащих Петру Порошенко активов и имущества.

12 января Порошенко заявил, что прибудет в Киев рейсовым самолетом из Варшавы в девять часов утра по киевскому времени в понедельник, 17 января. Что будет происходить с бывшим президентом Украины на его родине, пока непонятно.

Задержат или нет?

С одной стороны, у правоохранителей есть ордер на принудительный привод Петра Порошенко в суд. То есть, теоретически, рассуждают его сторонники, бывшего президента могут задержать - картинно, с применением силы, или более деликатно - прямо на стойке пограничного контроля.

С другой стороны, вовсе не факт, что власти это на самом деле нужно. Статьи уголовного кодекса, которые вменяются Порошенко, не предусматривают обязательного содержания подозреваемого под стражей. И хотя прокуроры требуют от суда арестовать Петра Порошенко на два месяца, вероятнее всего, судья поместит его, как и другого именитого фигуранта этого же дела Виктора Медведчука, под круглосуточный домашний арест.

Поэтому "заламывать" Порошенко и везти его в суд ради того, чтобы судья просто отпустил его домой, нет никакого смысла, размышляют и собеседники Би-би-си из лагеря Порошенко, и собеседники в правоохранительных органах.

И те, и те соглашаются: мяч на стороне власти, и именно от ее решения, как встречать в Украине Порошенко, зависит, как именно будут разворачиваться события в понедельник.

А пока адвокаты Порошенко заявили, что их клиент готов прибыть в суд немедленно после прилета в Киев 17 января. Госбюро расследований не возражало, и Печерский районный суд назначил заседание по выбору меры пресечения для Петра Порошенко на 11 утра понедельника.

"ГБР надеется, что Петр Порошенко как народный депутат Украины, ответственный политик и ответственный гражданин выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда", - заявила в пятницу представительница Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

Впрочем, некоторая нервозность в атмосфере вокруг прилета Порошенко все-таки витает.

По идее, задержать Порошенко на паспортном контроле могут сотрудники Госпогранслужбы, - если это поручит им какой-то другой правоохранительный орган. По данным на 16 января, такого поручения нет, но и до прибытия экс-президента на родину остаются еще сутки.

Тем более, что в преддверии своего возвращения эту самую атмосферу разогревает сам Порошенко.

"Зеленскому надо отвлечь внимание очередным видео, очередными посадками, но тут не на того нарвались (…). Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли", - заявил он вечером в четверг в интервью "Радио Свобода".

Так или иначе, в киевском аэропорту имени Сикорского (он более известен как "Жуляны"), куда в 9:10 утра понедельника должен прибыть рейс из Варшавы с Петром Порошенко на борту, экс-президента будут встречать тысячи его сторонников.

Группа поддержки



Для чего нужен массовый - а прогнозируется, что в акции может принять участие до десяти тысяч человек - митинг Петру Порошенко, более-менее понятно.

Если Порошенко дадут свободно пройти пограничный контроль и выйти из аэропорта, его речь перед отъездом в суд станет ярким политическим моментом понедельника. С какими тезисами может обратиться Порошенко к своим сторонникам, тоже спрогнозировать несложно. Власть хотела выдавить своего главного соперника из страны - но не получилось. Власть пыталась запугать его возможным арестом - но он вернулся. Власть сфабриковала обвинение в госизмене в пользу России ему, президенту, при котором началась война со страной-агрессором - но он пойдет в суд и будет доводить свою правоту. Одним словом, это будет речь победителя.

Аэропорт находится фактически в городской черте, доехать туда из любого района Киева можно быстро, Собеседники Би-би-си из лагеря Порошенко говорят, что намерены моментально мобилизоваться и не исключают акций протеста на случай "беспредела" - вплоть до перекрытия дорог.

Ровно год назад, 17 января 2021 года, с похожей дилеммой столкнулась российская власть - в Москву из Берлина возвращался главный оппозиционер Алексей Навальный, и тогда дело кончилось тем, что самолет посадили не во Внуково, где ждали сторонники, а в Шереметьево, где политика и задержали.

Если же украинская власть решит действовать по сценарию российской власти и перенаправит самолет в аэропорт "Борисполь", расположенный в 40 км от "Жулян" - по данным Би-би-си, активисты двинутся не в туда, а просто к зданию Офиса президента. Ведь именно Зеленского называет заказчиком своего преследования сам Порошенко.

Так что, посылают "порошенковцы" сигнал украинской власти, если ей не нужны громкие массовые акции в центре города - тем более, в день визита в Киев главы немецкого МИД Анналены Бербок, - то власть должна быть больше всех заинтересована в том, чтобы возвращение Порошенко прошло без эксцессов.

В любом случае, организаторы акции в поддержку Порошенко обещают, что из аэропорта какая-то часть встречающих переместится к суду, в котором будет проходить заседание по его делу.

В чем обвиняют Порошенко



Суть "угольного дела", по которому проходит Петр Порошенко, по версии обвинения, состоит в том, что в 2014 году он, действуя совместно с Виктором Медведчуком, его знакомым бизнесменом Сергеем Кузярой и другими лицами, более того, "в условиях конспирации" координируя их деятельность, сорвал поставки в Украину южноафриканского угля и организовал закупки топлива у самопровозглашенных республик Донбасса.

Дело было так. Уже летом 2014 года оказалось, что Украина рискует остаться без тепла зимой. Большинство ее тепловых электростанций работали на особом энергетическом угле - антраците, а шахты, где его добывают, остались на территориях, контролируемых сепаратистами.

Правительство заключило контракт на поставки угля из ЮАР, но тут некие "представители российского руководства" якобы поставили Виктору Медведчуку, действовавшему в их интересах, задачу - сорвать эти поставки и сделать так, чтобы Украина закупала уголь у "республик". Медведчук "при неустановленных обстоятельствах" привлек к реализации "преступного плана" Петра Порошенко.

В ноябре 2014 года Порошенко на заседании Совбеза раскритиковал качество южноафриканского угля и обратил внимание силовиков на эту проблему. В министерстве энергетики прошли обыски, профильного министра Юрия Продана, выступавшего против закупок угля у "республик", сначала вызвали на допрос, а потом и вовсе заменили на более сговорчивого Владимира Демчишина. Африканские партнеры Киева в таких обстоятельствах сами отказались от контрактов на поставку в Украину угля.

Дальше "республики" определили две шахты на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, которые должны были продавать свой уголь Киеву. Их формально перерегистрировали в Киеве, чтобы деньги за уголь получали не предприятия из "республик", а субъекты, формально действующие в украинском правовом поле.

В реальности же, говорится в подозрении, существенная часть денег за уголь просто-напросто отвозилась на неподконтрольные территории Донбасса наличными. И, добавляет обвинение, использовалась по собственному усмотрению "руководителями террористических организаций" - официальный Киев называет "народные республики" и их руководство именно так.

Всего по версии обвинения, только за 2015 год "террористические организации "Л/ДНР" получили от Украины не менее 205 млн гривен (около 7,3 млн долларов) из запланированных 3,2 млрд гривен.

Таким образом, резюмирует подозрение, Порошенко, Медведчук, Демчишин, Кузяра и другие неустановленные следствием лица "подорвали энергетическую безопасность Украины в 2014-15 годах, лишив ее возможностей для диверсификации источников поставок энергоресурсов, а также предоставили России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности против нее".

Что говорит защита



За семь лет, которые для Украины оказались, мягко говоря, богатыми событиями, обстоятельства скандала с африканским углем уже немного подзабылись. Тем не менее, фактом остается то, что лишенная доступа к донбасскому антрациту энергетическая система Украины вполне могла не пережить зиму 2014-15 годов.

Порошенко тогда действительно публично сомневался в качестве угля из ЮАР и утверждал, что деньги, которые Киев заплатит за уголь из Донбасса, пойдут не на усиление воюющих с Украиной сепаратистов, а исключительно на зарплаты шахтерам. Ведь, читалось тогда между строками, если эти люди перестанут получать зарплату на своих шахтах, куда им податься кроме как не в "военкоматы" самопровозглашенных республик?

Нынешняя стратегия защиты Петра Порошенко выражается в трех основных посылах.

Во-первых, говорят его адвокаты, в поставках угля из неконтролируемой части Донбасса нет ничего незаконного. Более того, эти поставки в тех обстоятельствах были необходимыми.

С формальной точки зрения, напоминают они, деньги за уголь получали не сепаратисты, а украинские предприятия, и, более того, отчисляли с них налоги в украинский бюджет.

"Поставки угля [с Донбасса] - это единственно возможное решение, которым тогда была спасена Украина", - заявляет адвокат Порошенко Игорь Головань.

Ведь, продолжил Головань, если решить все топливные проблемы Украины можно было бы при помощи южноафриканского угля, то почему же сейчас, спустя два с половиной года после ухода Порошенко с президентского кресла, Украина не завалена этим углем из ЮАР, зато в экспертных кругах обсуждаются апокалиптические прогнозы насчет прохождения нынешнего отопительного сезона.

Во-вторых, продолжают адвокаты экс-президента, они вообще не признают участие Порошенко в любых действиях, связанных с заключением угольных контрактов и их реализацией.

И действительно, с формальной точки зрения вопросы топлива и энергетики, подготовки страны к зиме и осуществления оплат за поставленный откуда бы то ни было уголь - это компетенция правительства и конкретно профильного министра.

И теперь юристы Порошенко заявляют, что экс-президент в конце 2014 года получил данные о потенциальной угрозе национальной безопасности из-за возможного срыва отопительного сезона и поставил компетентным органам задачу - обеспечить страну энергией. А частностями - вроде переговоров с чиновниками минэнергетики или директорами донбасских шахт - одним словом, реализацией "плана", описанного в подозрении, - не занимался.

"Порошенко поставил перед правительством задачу найти уголь, правительство достало его законным способом", - заявил в интервью "Украинской правде" адвокат Порошенко Илья Новиков.

Наконец, в-третьих, защитники экс-президента утверждают, что сторона обвинения допустила огромное количество процедурных нарушений. И даже называть Порошенко подозреваемым по этому делу - некорректно.

"Я думаю, они (обвинители Порошенко) не верят, что это дело дойдет до суда. Их тактическая задача на этом коротком отрезке - обеспечить скандал", - сказал "Украинской правде" адвокат Илья Новиков.

Причем тут политика?

Но главное, что говорит команда Порошенко об "угольном деле", - его нельзя рассматривать иначе как политическое преследование лидера украинской оппозиции.

"Те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского…, и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента (имеется в виду заключение Юлии Тимошенко, которое не дало ей принять участие в выборах, на которых победила Партия регионов Виктора Януковича - прим. Би-би-си)", - заявил Петр Порошенко в интервью "Радио Свобода".

Проведенное в конце декабря 2021 года социсследование Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" показало, что на гипотетических президентских выборах Владимир Зеленский заручился бы поддержкой 24% украинских избирателей, за Петра Порошенко проголосовали бы 16%. Но вот во втором туре социологи зафиксировали минимальный, в пределах статистической погрешности, но перевес Порошенко - 50,1 на 49,9.

Именно с такими тенденциями связывают активизацию дел против Порошенко в команде экс-президента. Впрочем, рассуждают здесь, "сбить" рейтинг Порошенко при помощи уголовных дел у власти вряд ли удастся. Сразу после прихода Зеленского в президентское кресло число дел, открытых против его предшественника, исчислялось десятками, но довести до внятного завершения власть ни одно из них не сумела. Зато создала Порошенко имидж самого преследуемого оппонента Зеленского.

Собеседники Би-би-си в лагере Порошенко заявляют, что бывший президент, несмотря на устоявшийся имидж сибарита и олигарха, внутренне готов "если надо" провести некоторое время в СИЗО. Да и домашний арест, продолжают они, не станет препятствием для активнейшей политической деятельности бывшего президента.

Деятельности, которая, по расчету штабистов Порошенко, приведет его в президентское кресло во второй раз.

На митингах в поддержку Порошенко летом прошлого года, когда его вызывали в суд по другому открытому против него делу, сторонники экс-президента приветствовали его криками "Седьмой! Седьмой!" Петр Порошенко был пятым президентом Украины, Владимир Зеленский является шестым, следующие выборы президента должны состояться в 2024 году.

В Госбюро расследований отвергают подозрения в политической подоплеке дела против Порошенко.

А Владимир Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать вручение Петру Порошенко подозрения в госизмене заявил: "Пускай разбирается суд и правоохранительные органы".