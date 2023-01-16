О том, что экс-наемник бежал из России, первым в ночь с субботы на воскресенье рассказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. "Еще одна эвакуация завершена успешно. Точнее, тут речь даже не об эвакуации, а о нелегальном пересечении границы и побеге из России под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ", — написал он в Telegram-канале проекта.

По словам Осечкина, Медведев пересек границу в районе поселка Никель Мурманской области. Норвежские СМИ сообщали, что это произошло в ночь с четверга на пятницу, незаконно пересекшего границу россиянина задержали у деревни Скройтнес, он запросил политическое убежище в Норвегии. Сейчас Медведев находится в Осло, он сообщил об этом изданию The Insider.

Еще в середине декабря 2022 года экс-наемник ЧВК "Вагнер" рассказал журналистам, что ему известно о десяти внесудебных расправах над наемниками, отказавшимися участвовать в боевых действиях в Украине. На нескольких казнях, утверждал Медведев, он присутствовал лично. Впоследствии отправившегося в бега мужчину, по его словам, стали преследовать "вагнеровцы". Медведев сообщал, что в его распоряжении есть видео казни наемников в Луганской области, которое будет опубликовано, если с ним что-то случится.

В подразделении Медведева служил заключенный Евгений Нужин, который заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну в Украине. Вскоре он сдался в плен и дал несколько интервью, в которых высказался против российского вторжения. В середине ноября в Telegram появилось видео, на котором Нужина убивают кувалдой; позднее выяснилось, что наемника обменяли на украинских пленных.