СМИ добавляет, что экс-лидера страны положили в одну из клиник Астаны, где ему проводят комплексное обследование сердца. Ранее сообщалось, что по информации медиков возможна операция.

Ряд казахских СМИ заявили, что Назарбаева готовят к плановой операции.

Однако позже пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай подтвердил, что Назарбаев перенес операцию на сердце.

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре", — рассказал он.

Отметим, что Нурсултан Назарбаев являлся главой Казахстана на протяжении 30 лет.

В 2019 году он ушел с должности, а пост президента занял Касим-Жомарт Токаев.

Как мы уже сообщали, в Казахстане отменили закон, который гарантировал Назарбаеву иммунитет от преследований и ряд привилегий.

Раньше Сенат Казахстана принял законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана.