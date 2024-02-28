"Экономическая блокада Молдовы": Приднестровье обратилось к России с просьбой помочь

По версии депутатов, Молдова "фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета". Делегаты съезда утверждают, что Кишинев блокирует поставки лекарств и медоборудования, "уклоняется от политического диалога" с властями самопровозглашенной республики, а также создает "предпосылки для уголовного буквально каждого гражданина Приднестровья".
В чем именно должна заключаться помощь России на съезде не уточнили. При этом депутаты отмечают, что в регионе проживают более 220 тысяч российских граждан, а Москва "участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе".
Инициатором обращения стал глава самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский. Выступая перед делегатами съезда, он говорил, что "против Приднестровья [властями Молдовы] применяется политика геноцида". Среди его признаков он выделил "экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытку насильственного насаждения [румынского] языка".
Резолюцию также направили в ООН, межпарламентскую ассамблею СНГ, Европарламент, Комитет Красного креста и генеральному секретарю ООН.
Последний такой съезд депутатов всех уровней в Приднестровье прошел в марте 2006 года после "референдума", на котором 97% жителей региона высказались за его независимость с перспективой присоединения к России.
В начале 2024 года власти Молдовы ввели таможенные пошлины на ввозимую в Приднестровье продукцию. Отношения между Кишиневом и столицей самопровозглашенной республики Тирасполем обострились в 2020 году, когда главой Молдовы была избрана проевропейски ориентированная Майя Санду.