Экипаж субмарины "Титан" признан погибшим

"Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Нарголе, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана", — заявили в компании OceanGate.
Заявления последовали после того, как в ходе спасательной операции были обнаружены обломки. Специалисты впоследствии подтвердили, что речь идёт об обломках батискафа "Титан". Их нашли на дне менее чем в километре от затонувшего "Титаника". По всей видимости, батискаф, находясь на глубине, был раздавлен гигантским давлением воды и разрушился. Когда это произошло и почему - пока не выяснено. Об обнаружении тел или их фрагментов не сообщалось.
Днём в четверг, по предварительным оценкам, на борту батискафа, связь с которым пропала несколько дней назад, должен был закончиться кислород. Поиски, однако, продолжались, поскольку кислорода теоретически могло бы хватить на большее время, чем предполагается. В поисках участвовали американские и канадские военные самолеты, корабли береговой охраны и подводные роботы. Глубина в районе поисков составляла до 4 километров.
Связь с "Титаном" пропала в воскресенье вскоре после того, как он начал спускаться к обломкам затонувшего в 1912 году трансатлантического лайнера "Титаник". На борту батискафа были пять человек, в том числе британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе.