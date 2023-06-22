Экипаж субмарины "Титан" признан погибшим

"Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Нарголе, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана", — заявили в компании OceanGate.

Заявления последовали после того, как в ходе спасательной операции были обнаружены обломки. Специалисты впоследствии подтвердили, что речь идёт об обломках батискафа "Титан". Их нашли на дне менее чем в километре от затонувшего "Титаника". По всей видимости, батискаф, находясь на глубине, был раздавлен гигантским давлением воды и разрушился. Когда это произошло и почему - пока не выяснено. Об обнаружении тел или их фрагментов не сообщалось.