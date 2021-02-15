Эйфелеву башню перекрасят в золотой цвет, впервые за 50 лет

Раньше башню, давно ставшую символом Парижа, часто перекрашивали в яркие цвета. В разное время она была красной, светло-оранжевой, светло-желтой. Привычной нам коричнево-красной она стала в 1968 году. С тех пор оттенок не меняли.
Но обновить цвет башни решили к летним Олимпийским играм, так как Эйфелева башня будет служить фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. На это понадобится около 60 тонн краски (и 50 миллионов евро).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В первый день открытия местами образовались очереди, салоны завалены заказами (3)
С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты. В...
Глава МВД Литвы: последует ряд изменений и просьба (8)
В понедельник в Литве состоялось заседание...
Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б (37)
В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся...
Смягчение карантина в Литве рыночных торговцев не утешило (22)
Несмотря на то, что карантин в Литве продлен до 28...
Президент Литвы: культура эксплуатации БелАЭС ниже любого уровня (26)
Культура эксплуатации Белорусской АЭС в Островце (...