К учреждённому на форуме в Санкт-Петербурге межгосударственному экономическому союзу БРИКС 1 января официально присоединились пять государств: Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Они были приглашены в блок летом 2023 года.

Тогда приглашение получили шесть государств: помимо присоединившихся, это была Аргентина, напоминает канал Настоящее время. Однако в конце декабря новый президент страны Хавьер Милей официально уведомил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Буэнос-Айрес отказывается от членства.

После расширения БРИКС организация объединяет страны больше чем с третью мирового ВВП и 45 процентами населения. Участники обладают почти 45 процентами запаса мировой нефти. Большинство членов официально придерживаются нейтральной позиции в войне России с Украиной и не поддерживают попытки стран Запада изолировать Москву на международной арене. С января Москва председательствует в организации.