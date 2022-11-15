"Президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием в Украине", — объявил после встречи Белый дом.
В отчете китайского МИД о встрече Байдена и Си о ядерном оружии не говорится. Там сказано, что обсуждалась война в Украине, и китайский лидер на встрече повторил уже сказанное: Китай в принципе против войны, призывает к мирным переговорам между Россией и Украиной и надеется, что в диалог с Россией вступят и США, НАТО и Евросоюз.
Встреча продолжалась три часа. Помимо войны в Украине, Байден и Си обсудили вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяня, а также собственную конкуренцию на мировой арене — и договорились вести ее ответственно, избегая конфликтов.
Официальная часть саммита "Большой двадцатки" будет проходить 15 и 16 ноября.
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