Два человека погибли при стрельбе в аэропорту Кишинева

В ходе инцидента два человека погибли при исполнении служебных обязанностей, сообщило министерство внутренних дел Молдовы. Ранее газета Ziarul de Garda написала, что ранение получил сотрудник пограничной службы, у которого нападавший отобрал огнестрельное оружие.
Предполагаемый нападавший задержан
Стянутым к месту происшествия силам специального назначения удалось задержать вероятного стрелка, заявило МВД Молдовы. Он получил ранение, уточнило ведомство. Ранее нападавший забаррикадировался в одном из помещений транспортного узла, указывает Ziarul de Garda.
Государственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности, подчеркнула президент Молдовы Майя Санду. Она принесла соболезнования семьям и родственникам погибших, а также добавила, что стрелком выступил иностранный гражданин, которому власти республики отказали во въезде в страну из соображений безопасности.
Во время сопровождения иностранца в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, он выхватил пистолет у полицейского и выстрелил в сотрудников пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, нанеся им смертельные ранения, говорится в официальном Telegram-канале правительства страны. Также был ранен один пассажир, сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. По его словам, стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана.
По сведениям Ziarul de Garda, речь идет о прилетевшем из Турции мужчине. При этом некоторые местные СМИ указывают, что это российский гражданин, который был призван в армию РФ. Об этом же источник в госструктурах Молдовы сообщил и корреспонденту DW.
В Молдову не впустили еще 10 пассажиров рейса
Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг наличие других гражданств у нападавшего, который пытался попасть в Молдову с паспортом Таджикистана, - эта информация проверяется. По словам Чернэуцяну, подтверждений того, что нападавший имел связи с военными или военизированными структурами, нет. По первоначальной информации, задержанный не находился в международном розыске.
В беседе с DW глава полиции Молдовы заявил, что пограничникам показался подозрительным бэкграунд пассажира, прибывшего из Турции. Помимо него, еще 10 пассажирам рейса не разрешили въезд на территорию страны по разным причинам. Власти устанавливают были ли они связаны со стрелком.