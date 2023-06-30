Два человека погибли при стрельбе в аэропорту Кишинева

Во время сопровождения иностранца в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, он выхватил пистолет у полицейского и выстрелил в сотрудников пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, нанеся им смертельные ранения, говорится в официальном Telegram-канале правительства страны. Также был ранен один пассажир, сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. По его словам, стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана .

Государственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности, подчеркнула президент Молдовы Майя Санду. Она принесла соболезнования семьям и родственникам погибших, а также добавила, что стрелком выступил иностранный гражданин, которому власти республики отказали во въезде в страну из соображений безопасности.

Стянутым к месту происшествия силам специального назначения удалось задержать вероятного стрелка, заявило МВД Молдовы. Он получил ранение, уточнило ведомство. Ранее нападавший забаррикадировался в одном из помещений транспортного узла, указывает Ziarul de Garda.

В ходе инцидента два человека погибли при исполнении служебных обязанностей, сообщило министерство внутренних дел Молдовы. Ранее газета Ziarul de Garda написала, что ранение получил сотрудник пограничной службы, у которого нападавший отобрал огнестрельное оружие.

По сведениям Ziarul de Garda, речь идет о прилетевшем из Турции мужчине. При этом некоторые местные СМИ указывают, что это российский гражданин, который был призван в армию РФ. Об этом же источник в госструктурах Молдовы сообщил и корреспонденту DW.

В Молдову не впустили еще 10 пассажиров рейса

Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг наличие других гражданств у нападавшего, который пытался попасть в Молдову с паспортом Таджикистана, - эта информация проверяется. По словам Чернэуцяну, подтверждений того, что нападавший имел связи с военными или военизированными структурами, нет. По первоначальной информации, задержанный не находился в международном розыске.