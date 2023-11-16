Дэвид Кэмерон прибыл в Киев

Дэвид Кэмерон, неожиданно вернувшийся в политику, выбрал Киев для своего первого рабочего визита за границу в качестве главы британской дипломатии.

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Я благодарен Великобритании за поддержку", – написал в соцсетях Владимир Зеленский.



Новый глава Форин-офиса пообещал, что Великобритания продолжит оказывать Украине "моральную, дипломатическую, экономическую, но, прежде всего, военную поддержку".

"Не только в этом году, но и в следующем году. Столько, сколько потребуется", – добавил он.