Дэвид Кэмерон прибыл в Киев

 
Euronews
ФОТО: Scanpix
Новый глава МИД Великобритании встретился с Владимиром Зеленским и пообещал, что будет работать над тем, чтобы внимание Запада к Украине сохранялось, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Дэвид Кэмерон, неожиданно вернувшийся в политику, выбрал Киев для своего первого рабочего визита за границу в качестве главы британской дипломатии.

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Я благодарен Великобритании за поддержку", – написал в соцсетях Владимир Зеленский.


Новый глава Форин-офиса пообещал, что Великобритания продолжит оказывать Украине "моральную, дипломатическую, экономическую, но, прежде всего, военную поддержку".

"Не только в этом году, но и в следующем году. Столько, сколько потребуется", – добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что на фоне войны на Ближнем Востоке мир не так сильно сфокусирован на ситуации в Украине.

Лондон и Киев "полны решимости работать вместе на пути к победе", написал в бывшем Твиттере министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщается, Кэмерон пообещал помочь "избавить Чёрное море от российских угроз", а также "поддержать украинский экспорт".

Кэмерон стал третьим министром иностранных дел Великобритании с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года после Лиз Трасс и Джеймса Клеверли.

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