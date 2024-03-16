День святого Патрика: десять интересных фактов

Зеленый цвет начал приобретать все большую популярность с 18-го века как символ трилистника, весны и Изумрудного острова. Именно зеленую униформу надели во время время восстания 1798 года ирландские солдаты.

Первоначально цветом, ассоциирующимся со святым Патриком, был синий. На немногих сохранившихся изображениях Патрик предстает в синих одеяниях. Именем этого святого до сих пор называют определенный оттенок синего, который используется и в гербе Ирландии.

Спустя годы он стал священником, принял имя Патриций и вернулся в Ирландию, чтобы попытаться обратить страну в христианство. Сегодня он является главным святым покровителем Ирландии.

Его звали Мэйвин Суккат. Он родился в конце IV века в Британии в семье римлян. Мэйвину было 16 лет, когда его похитили ирландские разбойники и продали в рабство. Он был приставлен пасти овец, бежал обратно в Британию и нашел убежище в монастыре.

1. Святой Патрик не был ни Патриком, ни ирландцем.

Это национальный праздник не только в Ирландии, но и на острове Монтсеррат. В канадской провинции Ньюфаундленд его отмечают как региональный праздник.

Святой Патрик умер 17 марта в 461 году. Католическая церковь называет день его смерти святым днем, потому что считается, что именно в этот день он попадает на небеса.

Метафорически это может быть правдой! Но ученые утверждают, что в те годы в Ирландии змеи не водились из-за холодного климата.

Святой Патрик использовал трилистник, чтобы рассказывать язычникам о святой троице. Сегодня он олицетворяет удачу во всем мире, особенно четырехлистный клевер.

В 19-ом веке зеленый окончательно стал национальным цветом Ирландии, а заодно и цветом праздника святого Патрика. Каждый год на День святого Патрика воды одной из небольших рек в Чикаго даже окрашивают в зеленый цвет на 5 часов.

6. В День святого Патрика нельзя было ходить в паб

Согласно ирландским законам, с 1903 по 1970 год День святого Патрика был религиозным праздником. Это означало, что все пабы были закрыты. Когда его "переквалифицировали" в национальный праздник, закон отменили и пабы открылись для празднования.

В настоящее время празднование Дня святого Патрика критикуют за то, что оно слишком коммерциализировано: люди не чтят святого Патрика и его наследие, а просто выпивают и веселятся.

7. Праздник для всех ирландцев мира

Празднования по всему миру включают парады, фестивали и céilithe (вечеринки с гэльской народной музыкой и танцами). Первое празднование в США состоялось в Бостоне в 1737 году.