День памяти жертв Холокоста - предупреждение от геноцида

27 января 2006 года в мире впервые отметили Международный день памяти жертв Холокоста. "Трагедию Холокоста невозможно исправить. Его нужно помнить со стыдом и ужасом до тех пор, пока жива человеческая память", - заявил тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан .

В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 60/7) объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В документе зафиксировано, что "Холокост, в ходе которого была убита треть еврейского народа и бесчисленное количество представителей других меньшинств, навсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков". В Германии еще раньше, с 1996 года, отмечался День памяти жертв национал-социализма. А в 2000 году после резолюции Стокгольмского международного форума по Холокосту многие другие европейские страны учредили памятную дату, которую начали отмечать с 2001 года, для увековечивания жертв массового уничтожения евреев.

К концу Второй мировой войны гитлеровский режим уничтожил более шести миллионов евреев, сотни тысяч европейских цыган, людей с инвалидностью, политических противников, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы, тех, кого нацисты считали "асоциальными личностями", подневольных рабочих, военнопленных. "Память - это еще и залог будущего. Бездна, к которой привели нацистские лагеря смерти, началась с ненависти, предрассудков и антисемитизма. Память об этом говорит нам о необходимости всегда быть начеку, чтобы разглядеть предупреждающие сигналы", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

27 января 1945 года Красная Армия освободила нацистский лагерь смерти Освенцим . Солдаты нашли немногочисленных выживших, обломки газовых камер, трупы и пепел убитых. Только в этом лагере, который был лишь одним из множества мест интернирования и массовых убийств, совершенных национал-социалистической Германией в Европе , было умерщвлены около 1,1 млн человек. Подавляющее большинство, около 90 процентов, составляли евреи.

Термин "Холокост", используемый во всем мире, происходит от греческого слова holocaustosis, что переводится как "всесожжение" или "уничтожение огнем". В Израиле говорят о Шоа - "Катастрофе".

В Израиле центральным днем ​​памяти жертв является не 27 января, а Йом ха-Шоа (День Катастрофы), который по еврейскому календарю отмечают на 27-й день месяца нисана. В 2024 году эта дата выпадает на 5 мая. По всей стране две минуты ревут сирены; автобусы, машины, все останавливаются. Люди молчат, вспоминая жертв.

Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, резолюция осуждает все формы "религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или сообществ на основе их этнического происхождения или религиозных убеждений" в любой точке мира.

27 января все государства-члены ООН должны вспомнить о преследуемых и убитых мужчинах, женщинах и детях. Резолюция 60/7 отвергает любые формы отрицания Холокоста. Она поддерживает разработку образовательных программ в память о жертвах массовых убийств времен Второй мировой войны и призвана способствовать предотвращению геноцидов в будущем.

"День памяти Катастрофы и героизма" впервые был установлен в 1951 году, а процедура его проведения была более четко регламентирована в 1959 году. Он приурочен к началу восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 года. По установившейся традиции церемония начинается накануне вечером государственным митингом на "Площади Варшавского гетто". Пережившие Катастрофу (Холокост) и их родственники во втором и третьем поколении зажигают шесть факелов в память о шести миллионах погибших. Дальнейшие памятные события проходят утром у мемориала "Яд Вашем" в Иерусалиме.

В Йом ха-Шоа в Польше также традиционно проходит мемориальный марш между главным лагерем Освенцим и расположенном примерно в трех километрах от него лагерем смерти Аушвиц-Биркенау, где было убито большинство узников. В "Марше живых" обычно принимают участие тысячи молодых евреев. Во время пандемии коронавируса было проведено виртуальное поминовение.

День памяти жертв Холокоста в Германии