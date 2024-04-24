2024.04.24 15:09

Делегация Северной Кореи прибыла на переговоры в Иран

 
Радио Свобода
Šiaurės Korėja paleido balistinę raketą į Japonijos jūrą
Šiaurės Korėja paleido balistinę raketą į Japonijos jūrą
ФОТО: AP / Scanpix

Делегация Северной Кореи Юн Чжон Хо во главе с министром внешнеэкономических связей прибыла в Иран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР без указания подробностей.

Северную Корею и Иран давно подозревают в сотрудничестве по программам создания баллистических ракет, возможно, в обмене техническим опытом и компонентами для их производства. Считается, что Пхеньян и Тегеран поддерживают секретные военные связи, уточняет Голос Америки.

Южнокорейское агентство Агентство "Рёнхап" отмечает, что предыдущая поездка высокопоставленного чиновника из КНДР в Иран состоялась в 2019 году. Тогда зампредседателя Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Чол Мин встретился с председателем иранского парламента и обсудил двустороннее сотрудничество.

Разведка Южной Кореи подозревает Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием — беспилотниками и баллистическими ракетами — в ночь с 13 на 14 апреля.

США подозревают Иран и Северную Корею в поставках России вооружений, которые российская армия использует в войне против Украины. Тегеран, Пхеньян и Москва все обвинения в свой адрес отвергают.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии