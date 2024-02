Дания завершила расследование взрывов на "Северных потоках"

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на представителя американских властей сообщила, что к взрыву может быть причастна некая"проукраинская группировка". 11 ноября 2023 года американская газета The Washington Post и немецкий еженедельник Der Spiegel сообщили со ссылкой на источники в Украине и в других странах Европы, а также на "собеседников, знакомых с деталями произошедшего", что ключевую роль в планировании и осуществлении подрывов на трубопроводах сыграл "полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский".