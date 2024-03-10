CNN: США в 2022 году опасались ядерного удара РФ в Украине

В конце 2022 года администрация США начала "тщательную подготовку" к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу, 9 марта.

Опасения Вашингтона были не гипотетическими, а основывались на "совокупности событий", анализе и полученных разведданных, утверждают два высокопоставленных источника в администрации президента США. "Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - рассказал один из собеседников CNN.

C конца лета и в течение осени 2022 года Совет национальной безопасности США провел несколько заседаний, на которых обсуждались планы на случай применения Россией тактических ядерных вооружений. В тот период Вооруженные силы Украины развивали успешное наступление под Херсоном.

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