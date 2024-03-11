CNN: РФ производит втрое больше снарядов, чем США и Европа

Для ведения войны против Украины Россия производит около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, или около 3 млн в год, в то время как США и Европа в совокупности могут производить лишь около 1,2 млн боеприпасов ежегодно для их передачи Киеву. Об этом со ссылкой на разведданные НАТО и западных чиновников говорится в материале CNN, опубликованном в понедельник, 11 марта.

По оценке собеседников телеканала, превосходящие темпы производства вооружений в РФ могут обеспечить ее войскам ключевое преимущество в преддверии нового российского наступления в этом году. "То, что сейчас происходит, - это производственная война, - цитирует CNN высокопоставленного представителя НАТО. - Исход в Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена ​​к ведению этой войны".