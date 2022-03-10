Что такое термобарическая или вакуумная бомба, примененная Россией в Украине?

Термобарическое оружие гораздо более разрушительно, чем обычные взрывчатые вещества аналогичного размера, и оказывает воздействие на любого, кто попадает в радиус их действия.

Применила ли Россия термобарическое оружие в Украине?

Минобороны Великобритании сообщило в "Твиттере", что Россия подтвердила использование системы вооружения ТОС-1А в Украине.

В нем говорится: "ТОС-1А использует термобарические ракеты, создающие зажигательный и фугасный эффекты". Российские военные называют эти подразделения "тяжелыми огнеметами", которые могут стрелять ракетами на расстояние до 9 км.

Посол Украины в США Оксана Маркарова также обвинила Россию в использовании этих боеприпасов во время вторжения.

Как работает термобарическая бомба?

Термобарическая бомба (также называемая вакуумной или аэрозольной бомбой — или топливно-воздушной взрывчаткой) состоит из топливного контейнера с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества.

Его можно запустить как ракету или сбросить с самолета, как бомбу. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака.

Это облако может проникнуть в любые проемы зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично.

Затем второй заряд поджигает облако, в результате чего образуется огромный огненный шар, мощная взрывная волна и вакуум, который поглощает весь окружающий кислород. Оружие может разрушать укрепленные постройки, оборудование и убивать или ранить людей.

Термобарические боеприпасы используются для различных целей и бывают разных размеров, включая индивидуальное оружие — гранаты и ручные ракетные установки.

Также были разработаны большие запускаемые с воздуха боеприпасы, специально предназначенные для уничтожения живой силы противника в пещерах и туннельных комплексах — это оружие наиболее эффективно действует в закрытых помещениях.

В 2003 году США испытали 9800-килограммовую бомбу, получившую прозвище "Мать всех бомб".

Четыре года спустя Россия разработала подобное устройство, "Отец всех бомб". Взрыв этого боеприпаса эквивалентен подрыву 44-тонной обычной бомбы, он считается самым большим неядерным взрывным устройством в мире.

Учитывая разрушительное воздействие и эффективность против солдат, окопавшихся в зданиях или бункерах, термобарические бомбы в основном применялись в городских условиях.

Это важно, учитывая события в Украине, где российские войска пытаются взять под контроль столицу Киев и другие крупные города на востоке страны.

Каковы правила войны для термобарических бомб?

Международных законов, прямо запрещающих их использование, не существует, но если страна использует их для поражения гражданского населения в населенных пунктах, школах или больницах, она может быть осуждена за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что его суд расследует возможные военные преступления в Украине.

Где они использовались раньше?

Термобарические боеприпасы появились во время Второй мировой войны, когда их использовала немецкая армия. Они не получили широкого распространения до 1960-х годов, когда США применили их во Вьетнаме.

США также использовали эти боеприпасы в Афганистане, сначала в 2001 году для уничтожения сил "Аль-Каиды", скрывавшихся в пещерах гор Тора-Бора, а в 2017 году — против сил "Исламского государства" (обе организации признаны террористическими и запрещены в России и многих других странах).

Россия использовала их во время войны в Чечне в 1999 году.

По некоторым данным, режим Башара Асада применял термобарическое оружие российского производства в гражданской войне в Сирии.