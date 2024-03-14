Цены на бензин в РФ достигли пика на фоне атак дронов на НПЗ

С 1 марта в России вновь введен запрет на экспорт топлива, но бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание. Цена автомобильного топлива растет на фоне атак беспилотников на крупные НПЗ в России, из-за которых заводы вынуждены приостанавливать работу.

На атакованные НПЗ приходится 12% российских мощностей

Только 12 марта из-за атаки дронов произошел пожар на Нижегородском НПЗ, а на следующий день БПЛА ударили по Рязанскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам. Агентство Bloomberg отмечает, что на три эти предприятия приходится 12 процентов российских мощностей по переработке нефти. Президент РФ Владимир Путин связал эти атаки с попыткой Украины нарушить проведение президентских выборов в России.