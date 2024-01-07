ЦАХАЛ: Инфраструктура ХАМАС на севере Газы уничтожена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию инфраструктуры террористического движения ХАМАС на севере сектора Газа и сейчас сосредоточена на боевых действиях в центральной и южной частях. Об этом заявил в субботу, 6 января, пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять эти достижения и укреплять заграждение и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа", - сообщил Хагари на брифинге.

К началу войны в рядах ХАМАС сражалось порядка 14 тысяч боевиков, заявил представитель ЦАХАЛ. По израильским оценкам, к настоящему времени 8 тысяч из них убиты. Хагари добавил, что израильская армия "продолжает развивать творческие и неожиданные методы ведения боевых действий и уничтожения террористов на земле и под землей".