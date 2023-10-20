Бундесрат ФРГ выразил солидарность с Израилем

Участники заседания бундесрата почтили память жертв атаки ХАМАС на Израиль. Помимо руководителей федеральных земель, на нем присутствовал и посол Израиля в ФРГ Рон Просор.

Председательствующий в бундесрате первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в своем выступлении выразил уверенность в том, что за нападениями на Израиль стоит не только ХАМАС.

По его словам, существуют и другие радикальные силы и организации, которые принципиально отрицают право Израиля на существование и борются с еврейским государством. "В этом фундаментальном вопросе Германия твердо стоит на стороне Израиля", - подчеркнул Ченчер, добавив, что такая позиция подразумевает "обязательства федерального и земельных правительств предотвращать исламистскую деятельность в Германии, решительно противодействовать антисемитизму, защищать и развивать еврейскую жизнь в Германии".